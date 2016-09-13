Кононов лидировал по проценту победу в чемпионате России

Ушедший сегодня в отставку главный тренер "Краснодара" Олег Кононов занимал первое место среди действующих наставников по проценту побед в чемпионате России. Более 53 процентов побед – до такого показателя не дотягивают на нынешнем этапе даже Леонид Слуцкий и Юрий Семин. Теперь рулевой ЦСКА будет занимать верхнюю строчку в этом зачете. (Алексей МОРОЗ)
Лучшие тренеры команд премьер-лиги по проценту побед в чемпионате*
|
Тренер
|
Клубы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
%
|
Олег КОНОНОВ
|
Краснодар
|
92
|
49
|
23
|
20
|
53,26
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Москва, Кр.Советов, ЦСКА
|
334
|
176
|
83
|
75
|
52,69
|
Юрий СЕМИН
|
Локомотив
|
509
|
252
|
137
|
120
|
49,51
|
Рашид РАХИМОВ
|
Амкар, Локомотив, Терек
|
224
|
78
|
64
|
82
|
34,82
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
Кубань, Урал, Уфа
|
44
|
15
|
14
|
15
|
34,09
* минимум 20 игр в чемпионате