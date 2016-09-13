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Кононов лидировал по проценту победу в чемпионате России

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Ушедший сегодня в отставку главный тренер "Краснодара" Олег Кононов занимал первое место среди действующих наставников по проценту побед в чемпионате России. Более 53 процентов побед – до такого показателя не дотягивают на нынешнем этапе даже Леонид Слуцкий и Юрий Семин. Теперь рулевой ЦСКА будет занимать верхнюю строчку в этом зачете. (Алексей МОРОЗ)

Лучшие тренеры команд премьер-лиги по проценту побед в чемпионате*

Тренер

Клубы

И

В

Н

П

%

Олег КОНОНОВ

Краснодар

92

49

23

20

53,26

Леонид СЛУЦКИЙ

Москва, Кр.Советов, ЦСКА

334

176

83

75

52,69

Юрий СЕМИН

Локомотив

509

252

137

120

49,51

Рашид РАХИМОВ

Амкар, Локомотив, Терек

224

78

64

82

34,82

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Кубань, Урал, Уфа

44

15

14

15

34,09

* минимум 20 игр в чемпионате

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