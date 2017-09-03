Кононов и игроки "Ахмата" поддержали проведение митинга против гонений на мусульман в Мьянме

Сегодня в аккаунтах "Ахмата" в соцсетях появились записи против гонений на мусульман в Мьянме. Митинг, посвященный этой проблеме, планируется в Грозном. Его проведение поддержали игроки и тренеры футбольного клуба.

– Геноцид и репрессии, которые проходят сейчас в Мьянме, – это недопустимо, – сказал главный тренер "Ахмата" Олег Кононов. – Конечно, нам нельзя молчать. Поэтому я хочу, чтобы мы высказали свое мнение и вышли на митинг.

– Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но когда убивают тысячи невинных мусульман в Бирме (старое название Мьянмы. – Прим. "СЭ"), все молчат, – сказал капитан команды Ризван Уциев. – Призываю всех наших братьев и сестер прийти на митинг, собраться и высказать свое мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия.

– На площади около мечети состоится митинг в поддержку мирных людей. Приди и поддержи, если ты неравнодушен, – заявил полузащитник Олег Иванов.

Конфликт между буддистским большинством и мусульманским меньшинством Мьянмы обострился с октября 2016 года после многочисленных нападений вооруженной группировки из штата Аракан на военные и полицейские объекты. Власти только по официальным данным убили около 400 жителей этого штата. Еще как минимум 300 тысяч представителей мусульманской этнической группы рохинджа сбежали на территорию Бангладеша.