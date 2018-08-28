Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 5-го тура

Прогнозы на пятый тур чемпионата России давали экс-защитник "Спартака" и сборной России Геннадий Морозов и обозреватель "СЭ" Александр Львов.

Соперники по два раза угадали точный счет, по разу – разность голов. Победу со счетом 10:8 и лидерство в общем зачете Морозову принесли угаданные исходы матчей "Спартак" – "Динамо" и "Локомотив" – "Анжи".

Специалисты в пятый раз подряд победили журналистов и увеличили отрыв в общем зачете до девяти очков – 40:31.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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