23:30 28 августа | Футбол — РПЛ
Газета № 7720, 29.08.2018

Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 5-го тура


Прогнозы на пятый тур чемпионата России давали экс-защитник "Спартака" и сборной России Геннадий Морозов и обозреватель "СЭ" Александр Львов.

Соперники по два раза угадали точный счет, по разу – разность голов. Победу со счетом 10:8 и лидерство в общем зачете Морозову принесли угаданные исходы матчей "Спартак" – "Динамо" и "Локомотив" – "Анжи".

Специалисты в пятый раз подряд победили журналистов и увеличили отрыв в общем зачете до девяти очков – 40:31.

5-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Морозов

Львов

АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 0:1

1:0 – 0 очков

1:2 – 2 очка

УРАЛ – АХМАТ – 2:1

2:1 – 3 очка

2:1 – 3 очка

РУБИН – ЦСКА – 1:1

1:1 – 3 очка

0:1 – 0 очков

СПАРТАК – ДИНАМО – 2:1

2:0 – 1 очко

1:1 – 0 очков

ОРЕНБУРГ – КРАСНОДАР – 1:1

1:2 – 0 очков

0:2 – 0 очков

УФА – ЗЕНИТ – 0:2

0:0 – 0 очков

0:2 – 3 очка

ЛОКОМОТИВ – АНЖИ – 2:1

4:0 – 1 очко

1:1 – 0 очков

ЕНИСЕЙ – КР.СОВЕТОВ – 1:0

2:1 – 2 очка

2:2 – 0 очков

Итого

10 очков

8 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

К комментариям
0
Газета № 7720, 29.08.2018
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ