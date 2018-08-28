Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 5-го тура

Прогнозы на пятый тур чемпионата России давали экс-защитник "Спартака" и сборной России Геннадий Морозов и обозреватель "СЭ" Александр Львов.
Соперники по два раза угадали точный счет, по разу – разность голов. Победу со счетом 10:8 и лидерство в общем зачете Морозову принесли угаданные исходы матчей "Спартак" – "Динамо" и "Локомотив" – "Анжи".
Специалисты в пятый раз подряд победили журналистов и увеличили отрыв в общем зачете до девяти очков – 40:31.
|
5-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Морозов
|
Львов
|
1:0 – 0 очков
|
1:2 – 2 очка
|
2:1 – 3 очка
|
2:1 – 3 очка
|
1:1 – 3 очка
|
0:1 – 0 очков
|
2:0 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
1:2 – 0 очков
|
0:2 – 0 очков
|
0:0 – 0 очков
|
0:2 – 3 очка
|
4:0 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
2:1 – 2 очка
|
2:2 – 0 очков
|
Итого
|
10 очков
|
8 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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