Комитет по этике пока не получил запрос рассмотреть поведение президента "Анжи"

Комитет по этике по-прежнему не получил запрос на рассмотрение нецензурной брани президента "Анжи" Османа Кадиева после матча 27-го тура премьер-лиги с "Уралом" (0:1). В эфир телеканала "Наш футбол" попали бранные слова главы махачкалинцев, когда флэш-интервью давал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

Соответствующий запрос на рассмотрение "дела Кадиева" должен поступить от руководства РФС, но его пока нет, уточнили в комитете по этике.

Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, неизвестно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, "вне игры" не видел?" (Андрей СИЗЯКИН)