Комбаров и Глушаков с семьями провели выходные в Париже

Игроки "Спартака" Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков с семьями отправились в Париж. Так они решили использовать предоставленным клубом выходные после матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0).

Напомним, "Спартак" лидирует в премьер-лиге.