Комбаров и Глушаков с семьями провели выходные в Париже

Игроки "Спартака" Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков с семьями отправились в Париж. Так они решили использовать предоставленным клубом выходные после матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0).
Напомним, "Спартак" лидирует в премьер-лиге.
Игроки "Спартака" Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков с семьями отправились в Париж. Так они решили использовать предоставленным клубом выходные после матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0).
Напомним, "Спартак" лидирует в премьер-лиге.
баламошка
Видите, если какашек в новости нет, то мы их и сами можем найти) Дайте нам новость про святого - мы из него Сатану за 5 минут сделаем)
23:32
Seraffim
Молодцы, так и надо! Главное, что бы к предстоящим матчам были в хорошей форме и отличном настроении.
23:30
вперёд Спартак!
ДАМ (денег нет, но вы - держитесь!) купит блудному свину компас (чтобы не блуждал и не терялся) и выдаст пенсию 11 тысяч рублей, что будет соответствовать уже 6 минутам работы Глушакова и Комбарова! :) :) :)
23:26
Блудный Свин
в России пенсия 10 тысяч рублей!!!1 - как у них за 5 минут рабочего дня - 1!!!!!
23:21
вперёд Спартак!
Молодцы, отдыхают (и благодарят Черчесова за не вызов на очередной сбор) с семьями в свои законные выходные, накапливают положительные эмоции, чтобы выплеснуть их в воскресенье на Открытие-Арене! Паровоз - под откос!!! :)
23:19
ЗЮК
Нищая гопота в комментариях.Выходные в Париже-это не космические деньги даже для обычного человека,а для футболистов тем более.
23:16
Ботаникум
А могли бы с семьями и на Соловки съездить, показать жёнам и детишкам, что за МКАД есть ДРУГАЯ Россия!!! Без Диснейлендов (исконно русского развлечения) или "Мулен-Ружей"!
23:05
fell62
С.Мороз, а мне кажется эти два бревна тоже были в составе обделавшихся во Франции или это были их двойники ? А так всё для детей - это молодцы , но зачем на весь мир орать то , не звёзды чай из "Дома -2"
22:55
Я за ЗОЖ
пока народ голодает эти горе футболисты жируют за народный счет в Париже
22:45
баламошка
Ну и? В фонтаны с шампанским не ныряют, гимн не гремит, всё спокойно. Не надо больше пожалуйста таких плохих новостей. Нам надо про мордобой, проституток и алкоголизм.
22:29
viktor530
Им там не икалось, во Франции?
22:25
Lars Berger
Мы радоваться этому должны?
22:18
Nevskij
Не забудьте через недельку паровоз под откос пустить.
22:15
dominels.ru
Парни, главное в кафе шампанское не покупайте, а то не отмоетесь потом...
22:11