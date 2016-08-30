21:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комбаров и Глушаков с семьями провели выходные в Париже

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Игроки "Спартака" Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков с семьями отправились в Париж. Так они решили использовать предоставленным клубом выходные после матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0).

Напомним, "Спартак" лидирует в премьер-лиге.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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баламошка

Видите, если какашек в новости нет, то мы их и сами можем найти) Дайте нам новость про святого - мы из него Сатану за 5 минут сделаем)

23:32

Seraffim

Молодцы, так и надо! Главное, что бы к предстоящим матчам были в хорошей форме и отличном настроении.

23:30

вперёд Спартак!

ДАМ (денег нет, но вы - держитесь!) купит блудному свину компас (чтобы не блуждал и не терялся) и выдаст пенсию 11 тысяч рублей, что будет соответствовать уже 6 минутам работы Глушакова и Комбарова! :) :) :)

23:26

Блудный Свин

в России пенсия 10 тысяч рублей!!!1 - как у них за 5 минут рабочего дня - 1!!!!!

23:21

вперёд Спартак!

Молодцы, отдыхают (и благодарят Черчесова за не вызов на очередной сбор) с семьями в свои законные выходные, накапливают положительные эмоции, чтобы выплеснуть их в воскресенье на Открытие-Арене! Паровоз - под откос!!! :)

23:19

ЗЮК

Нищая гопота в комментариях.Выходные в Париже-это не космические деньги даже для обычного человека,а для футболистов тем более.

23:16

Ботаникум

А могли бы с семьями и на Соловки съездить, показать жёнам и детишкам, что за МКАД есть ДРУГАЯ Россия!!! Без Диснейлендов (исконно русского развлечения) или "Мулен-Ружей"!

23:05

fell62

С.Мороз, а мне кажется эти два бревна тоже были в составе обделавшихся во Франции или это были их двойники ? А так всё для детей - это молодцы , но зачем на весь мир орать то , не звёзды чай из "Дома -2"

22:55

Я за ЗОЖ

пока народ голодает эти горе футболисты жируют за народный счет в Париже

22:45

баламошка

Ну и? В фонтаны с шампанским не ныряют, гимн не гремит, всё спокойно. Не надо больше пожалуйста таких плохих новостей. Нам надо про мордобой, проституток и алкоголизм.

22:29

viktor530

Им там не икалось, во Франции?

22:25

Lars Berger

Мы радоваться этому должны?

22:18

Nevskij

Не забудьте через недельку паровоз под откос пустить.

22:15

dominels.ru

Парни, главное в кафе шампанское не покупайте, а то не отмоетесь потом...

22:11

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