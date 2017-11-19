20:31 | Футбол — РФПЛ

Кокорин забил 17-й гол в сезоне. До цели Манчини - еще 17

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Форвард "Зенита" Александр Кокорин провел четвертый мяч сине-бело-голубых в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги с "Тосно".

На счету Кокорина в этом сезоне – 17 голов. В чемпионате России в его активе теперь 9 мячей, еще 8 он забил в 8 матчах Лиги Европы (вместе с отборочными раундами).

Вместе с тем форварду на пару с Артемом Дзюбой (1 гол в 21 матче) до 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, осталось забить 17 раз.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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volish17

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