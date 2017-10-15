Кокорин, Шатов и Смольников - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы "Зенита" и "Арсенала" на матч 13-го тура чемпионата России. В атаке питерцев появится лучший бомбардир команды в текущем сезоне Александр Кокорин. С первых минут на поле выйдут Игорь Смольников и Олег Шатов. Смольников не выходил на поле с середины сентября, а Шатов впервые появляется в "старте" с 24 августа.

Отметим, что в состав "Арсенала" не попал лучший бомбардир команды Лука Джорджевич, арендованный у "Зенита".

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Шатов, Дриусси, Кокорин.

Запасные - Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Паредес, Капленко, Ригони, Дзюба, Полоз.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Шевченко, Кангва

Запасные - Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Сикоев, Расич.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.