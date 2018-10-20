Кокорин и Мамаев содержатся в разных камерах, и у каждого из них по одному сокамернику

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев​ содержатся в разных камерах. Также он отметил, что у второго было свидание с отцом.

– Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя, – цитирует ТАСС Мельникова. – У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах, и у каждого из них по одному сокамернику. У Мамаева было первое свидание с отцом, он его поблагодарил за поддержку.