00:40 | Футбол — РПЛ

Кокорин и Мамаев содержатся в разных камерах, и у каждого из них по одному сокамернику

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев​ содержатся в разных камерах. Также он отметил, что у второго было свидание с отцом.

– Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя, – цитирует ТАСС Мельникова. – У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах, и у каждого из них по одному сокамернику. У Мамаева было первое свидание с отцом, он его поблагодарил за поддержку.

Дополнительная информация

https://tass.ru/obschestvo/5697465

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