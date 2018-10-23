Кокорин и Мамаев начали занятия в спортзале СИЗО "Бутырка"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", что по информации, полученной им от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили доступ к занятиям в спортивном зале столичного СИЗО-2 "Бутырка".

Напомним, что футболисты содержатся там по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Игроки проходят по двум статья УК РФ: 116-й "Побои" и 213-й "Хулиганство".

– Сегодня Кокорин и Мамаев начали заниматься в спортивном зале, – сказал Мельников. – Это небольшое помещение, сделанное из обычных камер изолятора. Камеры футболистов расположены неподалеку от него, буквально в нескольких десятках метров. Думаю, Кокорин и Мамаев смогут часто тренироваться.

Им повезло, что территориально они находятся близко, потому что часто поступают жалобы от людей, которые ждут по несколько недель, а то и месяцев, когда их выведут в спортзал. Помещенные же в камеры спецблока говорят, что их вообще туда не пускают.

– Вместе Кокорин и Мамаев заниматься не могут?

– Конечно. Только по очереди. У сотрудников СИЗО есть информация о том, что в спортзале невозможно пересечение между собой обвиняемых из разных камер. Иногда на занятия выводятся заключенные из нескольких камер, но при условии, что они не проходят по одному и тому же делу.

– Есть ли в спортзале "Бутырки" мячи, можно ли там поиграть в футбол?

– Нет. Помещение слишком маленькое, играть там не получится. Теоретически, можно заниматься чеканкой, в случае, если в СИЗО появятся мячи, и футболисты получат разрешение с ними упражняться. В спортзале есть столик для пинг-понга, штанга, гири, шведская стенка и велотренажер. Все старенькое, советского образца.

В футбол в "Бутырке" могут играть только заключенные из хозяйственного отряда. На территории изолятора есть небольшое футбольное поле, где они тренируются и проводят матчи. Для подозреваемых и обвиняемых это пока не предусмотрено. Впрочем, даже если бы у Кокорина и Мамаева имелась такая возможность, они, так же, как и в случае со спортзалом, вместе играть не смогли бы. Это невозможно до приговора, поскольку футболисты проходят по одному делу. (Иван Торопцев)

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