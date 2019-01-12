Когда восстановятся Бокетти, Ещенко, Жиго и Фернанду? Отвечает физиотерапевт "Спартака"

Физиотерапевт "Спартака" Дмитрий Миронов рассказал о процессе реабилитации полузащитника Фернанду, а также защитников Андрея Ещенко, Самюэля Жиго и Сальваторе Боккетти, сообщает пресс-служба красно-белых.
– У всех ребят наблюдается положительная динамика. Но при этом нужно понимать, что у каждого на данном этапе свой уровень подготовки.
У Фернанду все еще остаются последствия прошлогодней травмы. Ещенко перенес операцию всего месяц назад, поэтому у него сейчас по большому счету только начальный этап восстановления.
Боккетти оперировали даже позже, но у него совсем другой характер травмы, и мы рассчитываем, что уже на следующем сборе в Катаре он начнет работать на поле.
Наконец, очень радует динамика восстановления Жиго. Надеемся, что через месяц он присоединится к общей группе. Сейчас Самюэль уже активно работает на поле с мячом, хотя и индивидуально, – приводит слова Миронова официальный сайт "Спартака".
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📰 Боккетти, Ещенко, Жиго, Фернандо: когда ждать их на поле?– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 января 2019 г.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-12-bokketti_yeshchenko_zhigo_fernando_kogda_zhdat_ikh_na_pole/