19:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Клубы РФПЛ могут провести несколько матчей на стадионе "Фишт"

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Директор стадиона "Фишт" в Сочи Олег Кравченко сообщил, что арена может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018. Руководитель добавил, что стадион оборудован 2023 камерами по всему периметру.

– Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть, проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги, – цитирует ТАСС Кравченко. – Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу.

Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов.

На западной трибуне есть помещение с видеостеной с семью сотрудниками, которые перманентно осматривают весь стадион. Если они видят какое-то движение, камера моментально выхватывает провинившегося, а высокоскоростной принтер сразу распечатывает изображение высокого разрешения, на котором можно увидеть лицо нарушителя. Также есть два помещения для полиции и сотрудников ФСБ, которые на выходе могут задержать хулиганов.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4129579

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КОММЕНТАРИИ (2)
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regiment

Стадион не подходит для РФПЛ.............. а вот это вообще ЧУМА!

20:56

regiment

если камеры видят какое-то движение..... если речь идет о стадионе, то там как бы постоянно кто-то двигается. ну конечно за исключением игроков с российским паспортом. им и так бабки капают

20:56

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