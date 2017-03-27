Клубы РФПЛ могут провести несколько матчей на стадионе "Фишт"

Директор стадиона "Фишт" в Сочи Олег Кравченко сообщил, что арена может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018. Руководитель добавил, что стадион оборудован 2023 камерами по всему периметру.

– Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть, проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги, – цитирует ТАСС Кравченко. – Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу.

Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов.

На западной трибуне есть помещение с видеостеной с семью сотрудниками, которые перманентно осматривают весь стадион. Если они видят какое-то движение, камера моментально выхватывает провинившегося, а высокоскоростной принтер сразу распечатывает изображение высокого разрешения, на котором можно увидеть лицо нарушителя. Также есть два помещения для полиции и сотрудников ФСБ, которые на выходе могут задержать хулиганов.