Кирилл Панченко: "Весной покажем настоящее "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко в интервью официальному сайту бело-голубых выразил уверенность в том, что во второй части чемпионата России команда будет действовать гораздо лучше. Форвард, получивший травму в матче 10-го тура премьер-лиги против тульского "Арсенала" (0:1), сказал, что очень переживал за партнеров по команде.

- Декабрь для меня прошел в восстановительном режиме. Я был в Италии - отдыхал, восстанавливался, - сказал Панченко. - Провел я там ровно 21 день, три недели. Были двухразовые тренировки. У всех, получается, три сбора. А у меня четыре. Я готов ко всему, к любой работе.

- Как нога?

- Все отлично. Мышца уже появляется. Никаких ограничений в этом нет. Но надо поработать над координацией. Смена движения, борьба...этого я не делал.

- Каково было с трибуны наблюдать за партнерами по команде?

- Непередаваемые ощущения - когда ты находишься на трибуне и когда ты играешь. Очень хочется играть, естественно. Переживал за ребят. Было видно, чуть-чуть были неудачи в каких-то матчах. Потом выправили ситуацию, две последние игры (в 19-м и 20-м турах "Динамо" поочередно обыграло "Ростов" и "Анжи". - Прим. "СЭ"). Ушли в отпуск в хорошем настроении. Считаю, что сейчас хорошо поработаем и весной покажем настоящее "Динамо".

Напомним, после 20 туров бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Отрыв зоны прямого вылета составляет 3 балла. В 21-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Уфой". Матч состоится 4 марта.