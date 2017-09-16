Кирилл Набабкин: "Зенит" тратит много миллионов на покупки, но у ЦСКА другая стратегия"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что неудачи в прошлых домашних играх были незаслуженными. По его словам, команда сделает все, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

– Три домашних поражения в нынешнем чемпионате, пускай и, прямо скажем, при неоднозначном судействе, способны добавить нашей команде спортивной злости?

– Конечно. На мой взгляд, в этих матчах мы не заслуживали того, чтобы проиграть, но потерянных очков нам никто не вернет, кроме нас самих. Помним и об армейских болельщиках, которые ожидали в тех поединках других результатов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить истинных, преданных фанатов, которые поддерживают команду дома и на выездах. Если ты просто болеешь за ЦСКА, это уже хорошо, но особого уважения заслуживают люди, которые регулярно посещают стадион.



– Хорошие знакомые в составе ростовчан у вас есть?

– Артур Юсупов, мы с ним постоянно на связи, другие ребята. Еще с удовольствием вспоминаю времена, которые я провел в "Москве" с Дмитрием Кириченко. Отличный человек и классный нападающий, играть с ним было огромным удовольствием.



– Если говорить о чемпионате в целом, основная борьба за первое место разворачивается пока между "Локомотивом" и "Зенитом", хотя и армейцы находятся в таблице не так далеко от них. Кто фаворит?

– На данный момент – "Зенит". Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов. У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди еще две очных встречи с "Зенитом", которые многое решат.

Напомним, матч ЦСКА - "Ростов" пройдет сегодня, 16 сентября. Начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.