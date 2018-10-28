Кирилл Набабкин: "Краснодар" не зря находится сейчас вверху турнирной таблицы"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин накануне матча 12-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" высоко оценил предстоящего соперника. Он добавил, что армейцам будет нужно реализовывать свои моменты и предельно собранно действовать сзади.

- "Краснодар" - команда высокого уровня, не зря она находится сейчас вверху турнирной таблицы, в последние годы всегда борется за призовые места, - приводит пресс-служба клуба слова Набабкина. - Важно, чтобы у нас не случилось второго "Локомотива", для этого нужно реализовывать свои моменты и предельно собранно действовать сзади.

Матч ЦСКА - "Краснодар" пройдет в воскресенье, 28 октября, на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - 19.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Краснодар": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)