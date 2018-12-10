Ким Чельстрем: "Эмери мог бы стать успешным в "Спартаке", но было слишком много политики"

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем рассказал о своей игре в московской команде под руководством Унаи Эмери. Ранее испанский тренер описывал свой период работы в "Спартаке" как очень неудачный.

– Унаи сразу произвел на меня очень хорошее впечатление, – цитирует ВВС Чельстрема. – Мне он очень нравился с человеческой стороны. Он находил время, чтобы сесть и поговорить о жизни. С первого дня сразу стало понятно, что он хороший человек, а не просто хороший тренер. Думаю, он мог бы стать успешным в "Спартаке", но было слишком много политики, которая сделала это невозможным. Думаю, он быстро это понял.