Керимову разрешили приехать в Россию

Экс-владелец "Анжи" российский сенатор Сулейман Керимов получил право совершить поездку в Россию. В прошлом году он был арестован в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Французское законодательство подразумевает наказание за это преступление в виде пяти лет тюрьмы и штрафа до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств – до десяти лет заключения и штрафа до миллиона евро, а также конфискации имущества. В ноябре Керимов был отпущен судом Ниццы под залог в пять миллионов евро.

- Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию, чтобы навестить близкого родственника - брата или двоюродного брата, - цитирует AFP прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра. - Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано с пятницы по воскресенье включительно.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. При нем в команду пришли Роберто Карлос, Гус Хиддинк, Самюэль Это'О и другие звезды футбола. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".