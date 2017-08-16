КДК РФС отменил штрафы "Арсенала" за неправильный выход из автобуса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет рассмотрел письмо тульского "Арсенала" с просьбой об отмене штрафов за неправильный выход из автобуса. Организация приняла решение удовлетворить их обращение.

– Мы получил письмо от "Арсенала" с просьбой отменить штраф, – сказал Григорьянц. – Комитет принял решение отменить решения КДК РФС от 26 июля и 2 августа по штрафам в части неправильного выхода из автобуса, это статья 111 дисциплинарного регламента. Это связано с тем, что технический регламент не утвержден РФС. (Павел ГУРЕВИЧ)

Скандал с автобусом в РФПЛ. Регламент - ненастоящий