КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 110 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с "Ростовом"

КДК РФС принял решение оштрафовать "Спартак" на 110 тысяч рублей по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2), сообщает ТАСС. Московский клуб заплатит 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики, 20 тысяч рублей - за использование пиротехники.

"Ростов", в свою очередь, за ненормативные кричалки оштрафован на 40 тысяч рублей.

"Тосно" получил 50 тысяч штрафа после выездной игры с "Динамо" (1:0). Клуб из Ленинградской области наказан за задержку начала игры на 3 минуты.

"Уфа" и "Рубин" по итогам очной встречи, которая завершилась победой уфимцев со счетом 2:1, заплатят по 10 тысяч за скандирование фанатами ненормативной лексики. Также за это нарушение оштрафованы встречавшиеся между собой "Амкар" и "Урал" (1:1). Пермяки заплатят 20 тысяч рублей, екатеринбуржцы - 10 тысяч рублей.