КДК оштрафовал "Терек" на 50 тысяч рублей за крики диктора

На сегодняшнем заседании КДК "Терек" оштрафован на 50 тысяч рублей. Напомним, что в матче 13-го тура премьер-лиги "Терек" – "Зенит" (2:1) на протяжении всего матча раздавались крики на чеченском языке. Предположительно, таким образом диктор желал поддержать грозненцев.

"Терек" наказан за подобное нарушение во второй раз в сезоне. Впервые наказание было применено после игры с "Амкаром", штраф составил 10 тысяч рублей. Напомним, в Дисциплинарном регламенте РФС нет наказания за использование микрофона диктора в целях поддержки одной из команд – штрафуют команды по статье "Иные нарушения регламента".

– В рапорте делегата четко сказано, что была поддержка принимающей команды, – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

– Откуда делегат знает чеченский язык?

– Он там не один сидел, ему объяснили. (Алексей ШЕВЧЕНКО)