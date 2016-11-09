16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК оштрафовал "Терек" на 50 тысяч рублей за крики диктора

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На сегодняшнем заседании КДК "Терек" оштрафован на 50 тысяч рублей. Напомним, что в матче 13-го тура премьер-лиги "Терек""Зенит" (2:1) на протяжении всего матча раздавались крики на чеченском языке. Предположительно, таким образом диктор желал поддержать грозненцев.

"Терек" наказан за подобное нарушение во второй раз в сезоне. Впервые наказание было применено после игры с "Амкаром", штраф составил 10 тысяч рублей. Напомним, в Дисциплинарном регламенте РФС нет наказания за использование микрофона диктора в целях поддержки одной из команд – штрафуют команды по статье "Иные нарушения регламента".

– В рапорте делегата четко сказано, что была поддержка принимающей команды, – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

– Откуда делегат знает чеченский язык?

– Он там не один сидел, ему объяснили. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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эстонский армеец

Сидят на госбюджете, ничего не производят - "дармоеды" одним словом. Пока "начальник" не скажет - "замолкнуть" - так и будет.

17:26

onlywhitespartak

Клоуны !!! Освободите свои места , раз ничего не можете

17:19

Ж и в о й

По полтиннику отдавать за игру - это копейки для клуба) В следующий раз будут продолжать)

17:17

ALEXEY959595

Сколько можно потакать клубу из Чечни? Что, на чеченцах весь свет клином сошёлся? Какой-то трепет перед ними. То дотации в Чечню вбухали, ничего там чеченцы не делают, халяву любят, только спортом и охраной работают. Кадыров о себе возомнил, чувствует в русских слабые места, этим и пользуется. Емельяненко высказался по поводу детей в единоборствах, а Кадыров со своей собратией сразу агрессию проявляет. То лезгинку со своими громкими криками везде пропагандируют, показывают, мы, мол, хозяева везде!

17:16

viktorxal

если нет в регламенте штрафовать,то почему оштрафовали

17:11

shpasic

делегат сидел?!

16:55

Старожил футбола

Только поощрили Терек! В следующий раз будет такое же безобразие на стадионе в Грозном!

16:44

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