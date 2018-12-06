КДК наказал "Спартак" за перфоманс перед матчем с "Локомотивом", лига его запретила

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" за перфоманс болельщиков перед матчем с "Локомотивом" в воскресенье. Перед фанатской трибуной был развернут баннер со словами "Остудим пыл любого". Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, это полотно было запрещено руководством лиги.

– "Спартаку" на предматчевом совещании было запрещено демонстрировать данный перфоманс, но оно все равно появилось. За неправомерную демонстрацию перфоманса "Спартак" оштрафован на 25 тысяч рублей.

В общей сложности "Спартак" за поведение болельщиков во время матча был наказан на 195 тысяч рублей по нескольким пунктам. Кроме того, штраф 10 тысяч рублей получил главный тренер красно-белых Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны. (Александр Рогулев)