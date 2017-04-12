Казаков и Виссер будут руководить "Крыльями Советов" в игре с "Анжи"

Руководить "Крыльями Советов" в матче 23-го тура чемпионата России против "Анжи" будут Владимир Казаков и Йоханнес Виссер, заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков. Казаков заявлен в РФПЛ в качестве главного тренера молодежной команды самарцев, а Виссер – как тренер клуба.

– Командой в ближайшем матче будут руководить Казаков и Виссер, – цитирует ТАСС Виссера.

Напомним, что главный тренер "Крыльев" Вадим Скрипченко отбывает одноматчевую дисквалификацию в связи с удалением по ходу встречи 22-го тура против "Амкара" (2:2). Напомним, что игра с "Анжи" состоится 15 апреля. "Крылья" занимают 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги.