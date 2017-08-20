Каррера объяснил, как "Спартак" работает на трансферном рынке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не может ставить клубу ультиматум, так как ему доверили должность наставника. И при этом попытался внести ясность по поводу интервью, которое "СЭ" дал заместитель председателя совета директоров красно-белого клуба Наиль Измайлов, назвавший футболистов, которые были и могли быть приобретены по просьбе Карреры.

– Трансферы в "Спартаке"? Как должно быть? Тренер должен сказать, какие позиции нужно усилить в команде, чтобы повысить качество игры, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – И, возможно, назвать определенные имена игроков. Это внутренняя работа с клубом. Я не менеджер, как в Англии, я тренер. То, что мне нужно – должно быть согласовано с клубом.

Я считаю, что то, что произошло с Наилем Измайловым – это недопонимание, которые возникло из-за того, что мы плохо говорим на языках друг друга. Мы проясним позицию, и постараемся что-нибудь сделать до конца трансферного окна.

Могу ли я уйти, как Антонио Конте из "Ювентуса" (из-за разногласий с руководством по трансферным вопросам. - Прим. "СЭ")? Нет, я бы никогда так не поступил. Я уважаю свою организацию, команду, которая доверила мне должность главного тренера. Я работаю в интересах клуба и не могу так говорить. Не могу ставить ультиматумы, я бы так не сделал.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры