Камболов просит дать шанс братьям Кокориным и Мамаеву исправиться

Полузащитник "Рубина" и сборной России Руслан Камболов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

- Дайте шанс ребятам, они исправятся, - написал в Инстаграме Камболов, опубликовав совместную фотографию братьев Кокориных и Мамаева.

Кокорины и Мамаев обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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