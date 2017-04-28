23:45 28 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Калиниченко уступил журналисту "СЭ" в конкурсе прогнозистов

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В 25-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший полузащитник "Спартака" Максим КАЛИНИЧЕНКО и корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Победил журналист. Астахов предсказал точный счет матча "Амкар" – "Краснодар" (0:2) и три исхода, Калиниченко угадал три исхода.

В предыдущем, 24-м, туре дуэль комментатора "Матч ТВ" Георгия Черданцева и заместителя шефа отдела футбола "СЭ" Сергея Егорова завершилась редкой для нашего конкурса ничьей. Черданцев угадал точный счет матча "Зенит" – "Урал" (2:0), две разности и два исхода. Егоров предсказал точный счет матча "Уфа" – ЦСКА (0:2), одну разность и четыре исхода. Таким образом, оба набрали по 9 очков.

По итогам прошедших двух туров отрыв журналистов увеличился.

25-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Калиниченко

Астахов

СПАРТАК – УРАЛ – 1:0

3:1 – 1 очко

2:0 – 1 очко

РОСТОВ – УФА – 1:0

0:0 – 0 очков

1:1 – 0 очков

ОРЕНБУРГ – ЗЕНИТ – 0:1

0:2 – 1 очко

0:2 – 1 очко

РУБИН – ТЕРЕК – 0:1

1:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

АРСЕНАЛ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 2:0

1:2 – 0 очков

1:0 – 1 очко

ЦСКА – ЛОКОМОТИВ – 4:0

0:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

АМКАР – КРАСНОДАР – 0:2

1:2 – 1 очко

0:2 – 3 очка

АНЖИ – ТОМЬ – 3:3

2:0 – 0 очков

3:0 – 0 очков

Итого

3 очка

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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