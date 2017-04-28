Калиниченко уступил журналисту "СЭ" в конкурсе прогнозистов

В 25-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший полузащитник "Спартака" Максим КАЛИНИЧЕНКО и корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
Победил журналист. Астахов предсказал точный счет матча "Амкар" – "Краснодар" (0:2) и три исхода, Калиниченко угадал три исхода.
В предыдущем, 24-м, туре дуэль комментатора "Матч ТВ" Георгия Черданцева и заместителя шефа отдела футбола "СЭ" Сергея Егорова завершилась редкой для нашего конкурса ничьей. Черданцев угадал точный счет матча "Зенит" – "Урал" (2:0), две разности и два исхода. Егоров предсказал точный счет матча "Уфа" – ЦСКА (0:2), одну разность и четыре исхода. Таким образом, оба набрали по 9 очков.
По итогам прошедших двух туров отрыв журналистов увеличился.
|
25-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Калиниченко
|
Астахов
|
3:1 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
0:0 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
0:2 – 1 очко
|
0:2 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:2 – 0 очков
|
1:0 – 1 очко
|
0:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:2 – 1 очко
|
0:2 – 3 очка
|
2:0 – 0 очков
|
3:0 – 0 очков
|
Итого
|
3 очка
|
6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.