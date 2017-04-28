Калиниченко уступил журналисту "СЭ" в конкурсе прогнозистов

В 25-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший полузащитник "Спартака" Максим КАЛИНИЧЕНКО и корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Победил журналист. Астахов предсказал точный счет матча "Амкар" – "Краснодар" (0:2) и три исхода, Калиниченко угадал три исхода.

В предыдущем, 24-м, туре дуэль комментатора "Матч ТВ" Георгия Черданцева и заместителя шефа отдела футбола "СЭ" Сергея Егорова завершилась редкой для нашего конкурса ничьей. Черданцев угадал точный счет матча "Зенит" – "Урал" (2:0), две разности и два исхода. Егоров предсказал точный счет матча "Уфа" – ЦСКА (0:2), одну разность и четыре исхода. Таким образом, оба набрали по 9 очков.

По итогам прошедших двух туров отрыв журналистов увеличился.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.