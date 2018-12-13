Как голосовал Сергей Федоров при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Алексея Сутормина ("Оренбург"), Джефферсона Фарфана и Алексея Миранчука (оба - "Локомотив").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!