20:30 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Сергей Федоров при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Алексея Сутормина ("Оренбург"), Джефферсона Фарфана и Алексея Миранчука  (оба - "Локомотив").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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