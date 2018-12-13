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Как голосовал Каррера при определении лучшего игрока России

Как голосовал Каррера при определении лучшего игрока РПЛ. Фото "СЭ"
Как голосовал Каррера при определении лучшего игрока РПЛ. Фото "СЭ"
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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера при определении победителя на первое место поставил полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Мариу Фернандеса (ЦСКА), Леандро Паредеса ("Зенит") и Федора Чалова (ЦСКА).​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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