"Известия": ЦСКА выкупит Родригу Бекао

ЦСКА собирается выкупить у "Байи" права на защитника Родригу Бекао, сообщают "Известия". 22-летний бразилец с лета выступает за красно-синих на правах аренды. Руководство московского клуба уже сейчас приняло принципиальное решение об активизации пункта арендного соглашения.

– Бекао полностью удовлетворяет всех в армейском коллективе, – рассказал источник, знакомый с ситуацией. – Он отлично проявляет себя и с игровой точки зрения, и вне поля. В отличие от большинства его соотечественников, Родригу не понадобилось времени на раскачку, акклиматизацию и адаптацию в новой для себя стране и новом коллективе. Кроме того, футболист наладил отличный контакт со своим соотечественником Марио Фернандесом. Можно с уверенностью сказать, что Бекао останется в ЦСКА и после завершения срока аренды. Тем более сумма выкупа не столь высока.