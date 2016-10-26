Иво Иличевич: "Дубль в ворота "Томи" стал первым в моей карьере"

Полузащитник "Анжи" Иво Иличевич, оформивший дубль в игре 11-го тура чемпионата России против "Томи" (3:0), рассказал, что минусовая температура не стала для него проблемой, сообщает клубная пресс-служба. Хорват отметил, что два гола в одном матче на профессиональном уровне забил в первый раз.

– Ранее доводилось играть в такую же погоду, как в минувшую субботу в Томске, где была минусовая температура?



– И это не проблема! В Германии тоже играют зимой. И там бывает пусть не минус 10, но минус 2 - 3 градуса.



– Судя по забитым в Томске мячам, это "ваша" погода?

– Может быть (смеется).

– Что на самом деле вдохновило вас на такую яркую игру, на два отличных гола? Может, хотелось побыстрее все решить, чтобы скорее оказаться в теплой раздевалке?



– Мы не очень хорошо выглядели в первом тайме. Было очень важно забить. Здорово, что мне это удалось, причем дважды. Но еще важнее, что мы выиграли эту игру. Потому что ехали именно за победой, и только за ней. Поэтому да, я счастлив, что забил, но еще больше – что мы выиграли как команда.



– Что главный тренер Павел Врба сказал в перерыве матча с "Томью"? За счет чего команда так прибавила?



– Тренер нам, конечно, подсказал, что мы должны сделать, что можем улучшить. Для нас игра получилась действительно непростой. Ей предшествовал долгий перелет, мы прибыли в город поздно вечером накануне матча и, возможно, по этой причине не сразу вошли в игру. Мы выглядели катастрофично. И наш вратарь тоже (шутит Иво, заметив проходящего мимо Александра Беленова). Мы, конечно, понимали, что играли не лучшим образом, и у всех было желание изменить что-то, наладить игру. Это нам удалось.

– А вам лично раньше удавалось забивать два мяча в одном матче?



– Не припоминаю. По крайней мере, на профессиональном уровне не забивал, как мне кажется.



– А такие красивые голы, как ваш второй "Томи", случалось забивать?



– Да, гол в ворота "Вердера" в прошлом сезоне бундеслиги очень похож на тот, что я забил в Томске. Так же правой ногой с угла штрафной дал в дальний угол.