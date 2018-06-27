Ивелин Попов: "Сначала нужно договориться насчет условий личного контракта, а потом – со "Спартаком"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов пока не знает, где продолжит карьеру. Сейчас 30-летний хавбек сборной Болгарии находится на сборе вместе с казанской командой.

– Когда решится вопрос с вашим будущим? – вопрос Попову.

– Не знаю. Это зависит не только от меня. Сначала нужно договориться насчет условий личного контракта, а потом – со "Спартаком", – отметил болгарский хавбек.

Ранее в интервью официальному сайту "Рубина" Попов надеется подписать полноценный контракт с казанским клубом. В "Рубин" Ивелин перешел зимой на правах аренды из "Спартака". 30 июня истекает срок его арендного соглашения, и он должен будет вернуться в московский клуб.

В минувшем сезоне на счету Попова 9 матчей за "Рубин", в которых он забил 4 мяча и отдал 1 результативный пас. (Игорь НОВИКОВ)