13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ивелин Попов: "Класс? Нет, это просто "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Болгарин забил единственный мяч встречи и посвятил его поклонникам клуба.

– Класс? Нет, это просто "Спартак", – написал на своей странице в Facebook Попов. – Спасибо за поддержку, эта победа только для вас! Большое спасибо!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zae1976

И правда чемпионом будет!!! Играют с хорошо !!!

13:35

vaysman

что хотите говорите, но я не понимаю эйфории спартаковцев.

13:18

Уткин за Спартак

Это - СПАРТАК! И он будет ЧЕМПИОНОМ! В этом году!!!

13:06

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