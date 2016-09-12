Ивелин Попов: "Класс? Нет, это просто "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после игры 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Болгарин забил единственный мяч встречи и посвятил его поклонникам клуба.

– Класс? Нет, это просто "Спартак", – написал на своей странице в Facebook Попов. – Спасибо за поддержку, эта победа только для вас! Большое спасибо!