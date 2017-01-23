12:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ивелин Попов: "Каррера – жесткий человек"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что каждый игрок в составе красно-белых заряжен на продолжение борьбы за чемпионство. По словам 29-летнего болгарина, главный тренер команды Массимо Каррера может проявить жесткость на тренировках, если кто-то не выполняет его указаний.

– По первым дням сборов я вижу, что все ребята в команде заряжены на продолжение борьбы за чемпионство и на плодотворную работу на тренировках, – приводит ТАСС слова Попова. – Всем вместе нам нужно расти, чтобы в итоге добиться положительного результата и прийти к намеченной цели. Я знаю, что "Спартак" не становился чемпионом с 2001 года. Конечно, хотелось бы прервать эту неудачную серию, но для этого нам всем нужно много работать.

Конечно, Массимо Каррера – жесткий человек, особенно это проявляется, когда кто-то в команде не выполняет его указания. Он все время говорит нам, что мы можем многого добиться, что все игроки должны играть друг за друга. Мы слышим его, и в том числе поэтому нам удается добиваться хороших результатов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3963469

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