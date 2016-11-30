16:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Состав "Ростова" на матч с "Уралом" нельзя считать вторым"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц отметил, что неправильно считать вторым состав его команды на матч 16-го тура премьер-лиги с "Уралом". По его словам, серьезная смена состава внесет свои коррективы в стиль игры.

– Наш состав такой, какой позволяет поставить календарь, – подчеркнул в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Это не второй состав. Безусловно, большая ротация, но это не второй состав. Конечно, такие перестановки будут оказывать влияние на стиль игры. Изменения в игре будут связаны не с тем, что мы в гостях, а с ротацией и пониманием футбола имеющимися исполнителями.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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