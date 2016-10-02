Иван Данильянц: "Сегодня вы видели чудеса от многих футболистов "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Он добавил, что многие футболисты его команды совершили чудо.

– В предыдущих двух матчах "Ростов" сбавлял физически во вторых таймах. На этот раз сил хватило?

– В этот раз не было и взрыва и подъема, как в первом тайме с ПСВ. А раз не было, то не было и последующего упадка сил. Повторю, ребята сегодня превзошли все наши представления о том, что они могут на поле – как физически, так и в игровых аспектах. Сегодня вы видели чудеса от многих футболистов наших.

– После игры с "Локомотивом" вы тоже говорили, что второй тайм играли за пределами возможностей футболистов...

– С "Локомотивом" мы играли первый тайм первым номером – высоко прессинговали, подавляли. Сегодня соперник был такой, с которым нельзя так играть – это чревато. Потому мы сыграли более осторожно. Получилось менее энергозатратно и это сказалось во втором тайме – силы остались.

– Предыдущий перерыв на матчи сборных помешал подготовке многих игроков...

– В сентябре все действительно сложилось непросто. Нобоа пришлось пожертвовать в двух матчах подряд из-за его суточных перелетов в Америку. Ребята приезжали в таком состоянии, что их нужно было собирать. И там есть всего одна-две тренировки, чтобы привести их в чувство, переодеть так сказать в клубные футболки. Курбан Бекиевич сказал сейчас в раздевалке, чтобы, будучи в своих сборных, они думали и о том, в каком состоянии вернутся в клуб.