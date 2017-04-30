Иван Данильянц: "Характер помог футболистам "Ростова" переломить ход игры"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы в домашнем матче 26-го тура чемпионата России над "Амкаром" (1:0) отметил, что его команда сыграла в обороне очень осторожно и внимательно.

- Сегодня мы видели еще один трудный матч, который тяжело складывался, но на характере ребятам удалось переломить ход игры, - сказал Данильянц. - Отсутствие многих конструктивных футболистов сказалось на атаке. Поэтому мы были очень осторожны и внимательны сзади, ибо "Амкар" умеет из полумоментов создать гол. Ряд игроков проявили себя очень хорошо, и в сложных условиях сумели победить.

- Что происходит с Азмуном?

- Тут непросто разобраться. Могу лишь сказать, что на тренировках он выкладывается, и на тренировках многое у него получается. В игре все иначе - может, не хватает взаимопонимания, может еще какие-то обстоятельства не позволяют показывать свой обычный уровень.

- Вы бы заменили Бухарова, если бы у вас оставались замены?

- Он доигрывал просто номинально, проявил большой характер. Он был сегодня в запасе потому, что не мог играть более 45-60 минут. Когда вышел, он выиграл много единоборств, а когда получил повреждение - остался на поле. Ему было очень тяжело, он не бежал, но вверху выигрывал, и игрокам "Амкара" приходилось его учитывать. Большое спасибо ему за это. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"