Источник: "Зенит" сделал конкретное предложение Маркизио. Игрок взвешивает за и против

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио получил официальное предложение от "Зенита", утверждает Сalcionews24 со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что переговоры между российским клубом и представителями 32-летнего игрока прошли в последние часы.

Маркизио взял время на раздумья. Игрок склоняется к варианту с переходом в клуб, который будет выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. В частности, он ждет предложения от "ПСЖ".

Маркизио расторг контракт с "Ювентусом" 17 августа. За 12 лет в составе команды он провел 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

Ранее "СЭ" сообщал, что Маркизио с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции или США.

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