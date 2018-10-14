Источник: игрока Крыльев заподозрили в применении наркотиков

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев подозревается в употреблении наркотиков, утверждает телеграм-канал Mash. Игрок ранее был задержан полицией за пьяное вождение. Анализ на алкоголь показал допустимые 0,09 промилле. Однако полицейские заподозрили Тигиева в употреблении наркотиков и отправили на экспертизу.

Чуть раньше за аналогичное нарушение был задержан другой игрок "Крыльев" Евгений Башкиров. По данным источника, они вместе отдыхали в ресторане, но Тигиев ехал домой только днем.

В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече чемпионата России.