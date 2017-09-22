Источник: Глушаков подписал новый контракт со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подписал новый контракт с красно-белыми, сообщает Р-Спорт. Соглашение рассчитано на три года. Другие детали сделки не разглашаются.
Отметим, Глушаков перешел в "Спартак" в 2013 году из "Локомотива". В составе команды он провел 126 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Вместе с красно-белыми завоевал чемпионство в качестве капитана команды.
shpasic
в матче с Анжи будут похороны.
00:45
Кириллиус Спартакиус
Хах)) Пописал новый контракт? Всё, похороны для соперников крсно-белых возвращаются) Всё дело в шляпе... ой... в новом контракте))
00:35