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Источник: Глушаков подписал новый контракт со "Спартаком"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подписал новый контракт с красно-белыми, сообщает Р-Спорт. Соглашение рассчитано на три года. Другие детали сделки не разглашаются.

Отметим, Глушаков перешел в "Спартак" в 2013 году из "Локомотива". В составе команды он провел 126 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Вместе с красно-белыми завоевал чемпионство в качестве капитана команды. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170922/1126089445.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

в матче с Анжи будут похороны.

00:45

Кириллиус Спартакиус

Хах)) Пописал новый контракт? Всё, похороны для соперников крсно-белых возвращаются) Всё дело в шляпе... ой... в новом контракте))

00:35