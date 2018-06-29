Источник: "ЦСКА предложил 7 миллионов за Нойштедтера? Это неправда"

Информация турецкого портала Fotomac о том, что ЦСКА готов отдать 7 миллионов евро за защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера, не подтверждается. Об этом "СЭ" рассказал источник в стамбульском клубе.

- 7 миллионов от ЦСКА? Нет, это неправда. Этот портал постоянно выпускает ложные новости, - отметил источник.

Ранее "СЭ" сообщал, что Нойштедтер может покинуть "Фенербахче", так как новый тренер команды Филлип Коку не хочет работать с 30-летним защитником, который не попал в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

Срок его контракта с "Фенербахче" заканчивается летом 2019 года. (Игорь НОВИКОВ)

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