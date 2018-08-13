Источник: ЦСКА интересуется полузащитником "Легии" Шимански

ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику "Легии" Себастьяну Шимански, сообщает журналист Przegląd Sportowy Лукаш Олкович. "Армейцы" уже сделали запрос в варшавский клуб по игроку. В "Легии" могут согласиться на продажу Шимански, чтобы спасти бюджет команды.

Шимански является воспитанником "Легии". За первую команду выступает с сезона 2016/17. Провел за это время 44 матча, в которых забил 8 мячей.

Игрок имеет опыт выступлений за молодежные сборные Польши. Шимански попал в расширенный список Кадры на чемпионат мира-2018, но в окончательную заявке его не было.