Исполком РФС одобрил ходатайство "Рубина" о смене юридического лица

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, объявивший о временном приостановлении своих полномочий в качестве президента РФС, сказал, что исполком организации одобрил ходатайство "Рубина" о смене юридического лица. Казанский клуб обратился в союз, чтобы клуб стал частным и смог привлекать частные инвестиции.

– Мы рассмотрели ходатайство "Рубина", – сказал Мутко. – Мы не против, но позиция РФС очень жесткая – все критерии должны быть соблюдены. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, ранее появилась информация о том, что у "Рубина" есть трехмесечные долги по зарплате перед действующими и бывшими игроками команды. По данным Telegraph, игроки казанского клуба в последние четыре месяца не получают зарплату, а суммарный долг составляет около 790 миллионов рублей.