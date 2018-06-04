Испанцы извинились перед Ледяховым "за бред"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов сообщил "СЭ", что журналисты испанского издания EFE извинились за приписанные ему слова о том, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной.



- Испанские журналисты добавили от себя то, что я не говорил, - сказал Ледяхов. – Передо мной извинились, в тексте все исправили, и слов "нет футболистов, достойных надевать майку сборной России" там больше нет. Вчера они вызвали общественный резонанс, но это просто бред от испанцев. У нас ведется информационная война, и перед чемпионатом мира решили подогреть интерес. Наши СМИ это перепечатали, и сейчас нужно пояснить ситуацию. У нас достаточно футболистов, которые хотят играть за сборную, и это наши ребята, других у нас нет.



Напомним, что 50-летний Ледяхов в течение восьми сезонов выступал в испанском чемпионате за хихонский "Спортинг". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ледяхов: "Я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной"

Ледяхов: "В России нет игроков, которые достойны носить футболку сборной"