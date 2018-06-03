Игорь Ледяхов: "В России нет игроков, которые достойны носить футболку сборной"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов допускает, что сборная России может выйти из группы на домашнем чемпионате мира. При этом, специалист отметил, что у национальной команды есть проблемы в защите.

– Есть обоснованные страхи из-за того, что нет кандидатов, достойных носить футболку сборной, – приводит EFE слова Ледяхова. – В атаке можно найти варианты, но в защите один из лучших – игрок из ЦСКА, которому почти 40 лет (Сергею Игнашевичу 38. – Прим. "СЭ").

Не исключаю, что команда выйдет из группы. Организация порой бьет индивидуальный класс.

Думаю, что проблема Станислава Черчесова в том, что он до сих пор не определился с костяком команды, он слишком часто менял состав.

Поколение Андрея Аршавина было последним, которое сохраняло принципы советской школы. После развала СССР был болезненный переход – не было ни школ, ни условий, ни денег. Это поколение – потеряно. Уровень игроков хорош, но они испорчены с финансовой точки зрения. Российские игроки получают зарплаты, которые не соответствуют их уровню.

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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