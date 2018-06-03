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Игорь Ледяхов: "В России нет игроков, которые достойны носить футболку сборной"

Игроки сборной России перед началом матча против Австрии. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игроки сборной России перед началом матча против Австрии. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов допускает, что сборная России может выйти из группы на домашнем чемпионате мира. При этом, специалист отметил, что у национальной команды есть проблемы в защите.

 
30 мая. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. После этой игры Сергей ИГНАШЕВИЧ (№ 4) и Владимир ГРАНАТ (№ 14) вряд ли снова сыграют вместе в центре защиты сборной.Ребус в центре обороны. Кто будет играть в паре с Игнашевичем?

– Есть обоснованные страхи из-за того, что нет кандидатов, достойных носить футболку сборной, – приводит EFE слова Ледяхова. – В атаке можно найти варианты, но в защите один из лучших – игрок из ЦСКА, которому почти 40 лет (Сергею Игнашевичу 38. – Прим. "СЭ").

Не исключаю, что команда выйдет из группы. Организация порой бьет индивидуальный класс.

Думаю, что проблема Станислава Черчесова в том, что он до сих пор не определился с костяком команды, он слишком часто менял состав.

Поколение Андрея Аршавина было последним, которое сохраняло принципы советской школы. После развала СССР был болезненный переход – не было ни школ, ни условий, ни денег. Это поколение – потеряно. Уровень игроков хорош, но они испорчены с финансовой точки зрения. Российские игроки получают зарплаты, которые не соответствуют их уровню.

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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greyk

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