Ильзат Ахметов: "С "Реалом", скорее всего, не сыграю"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" признался, что, скорее всего, не сыграет с "Реалом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Футболист восстанавливается после травмы.
– То есть скоро может осуществиться мечта, и вы сыграете на "Сантьяго Бернабеу"?
– Скорее всего, в Мадриде я не сыграю.
– Как в целом проходит ваше восстановление?
– Работаю, закачиваю плечо. Больше-то и добавить нечего…
– То есть шансов, что увидим вас в этом году на поле, практически нет?
– К сожалению, да.
– Но в Мадрид с командой полетите?
– Точного решения нет, но, думаю, полечу. (Андрей Сизякин)
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