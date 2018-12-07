Ильзат Ахметов: "С "Реалом", скорее всего, не сыграю"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" признался, что, скорее всего, не сыграет с "Реалом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Футболист восстанавливается после травмы.

– То есть скоро может осуществиться мечта, и вы сыграете на "Сантьяго Бернабеу"?

– Скорее всего, в Мадриде я не сыграю.

– Как в целом проходит ваше восстановление?

– Работаю, закачиваю плечо. Больше-то и добавить нечего…

– То есть шансов, что увидим вас в этом году на поле, практически нет?

– К сожалению, да.

– Но в Мадрид с командой полетите?

– Точного решения нет, но, думаю, полечу. (Андрей Сизякин)

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