Ильзат Ахметов: "Гончаренко сказал не расстраиваться, а работать дальше"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения в домашнем матче 2-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1) отметил: он недоволен своей игрой, потому что были потери и неверные решения на поле.
– Что скажете о своем дебюте на домашней арене армейцев?
– Конечно, рад, но в тоже время расстроен, что мы проиграли матч и это чувство перекрывает ощущения от дебюта.
– Что говорил вам Гончаренко в перерыве, перед тем, как выпустить вас на поле?
– Чтобы я обострял игру и действовал нестандартно.
– Как оцениваете свою игру?
– Сыграл не совсем так, как хотелось.
– Что не получилось?
– Были потери, принимал неправильные решения. Не совсем доволен.
– После матча Гончаренко говорил об этом?
– Нет, не говорил.
– А что сказал?
– Лично мне ничего. Сказал, чтобы мы не расстраивались, а работали дальше. Впереди длинный сезон.
– Взаимопонимание с партнерами уже наладилось? С Эрнандесом?
– Более-менее налаживается. Это большой футболист, с ним легко играть. Он понимает с полувзгляда. Я думаю, мы еще сыграемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)