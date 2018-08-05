Ильзат Ахметов: "Гончаренко сказал не расстраиваться, а работать дальше"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения в домашнем матче 2-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1) отметил: он недоволен своей игрой, потому что были потери и неверные решения на поле.

– Что скажете о своем дебюте на домашней арене армейцев?

– Конечно, рад, но в тоже время расстроен, что мы проиграли матч и это чувство перекрывает ощущения от дебюта.

– Что говорил вам Гончаренко в перерыве, перед тем, как выпустить вас на поле?

– Чтобы я обострял игру и действовал нестандартно.

– Как оцениваете свою игру?

– Сыграл не совсем так, как хотелось.

– Что не получилось?

– Были потери, принимал неправильные решения. Не совсем доволен.

– После матча Гончаренко говорил об этом?

– Нет, не говорил.

– А что сказал?

– Лично мне ничего. Сказал, чтобы мы не расстраивались, а работали дальше. Впереди длинный сезон.

– Взаимопонимание с партнерами уже наладилось? С Эрнандесом?

– Более-менее налаживается. Это большой футболист, с ним легко играть. Он понимает с полувзгляда. Я думаю, мы еще сыграемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)