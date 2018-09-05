Илья Максимов: "В "Арсенале" мне сказали: "Переходи в "Амкар" или "Анжи", или тренируйся в дубле"

Бывший полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал, почему он покинул команду.

- Почему зимой вы оказались в дубле тульского "Арсенала"?

- Я прошел с командой сборы. Причем, зимой ко мне подходил спортивный директор Рудаков, мы разговаривали о возможном продлении контракта. Он сказал, что, возможно, вернемся к этой теме в марте-апреле. Потом я прилетаю домой, и он мне звонит: "Переходи либо в "Амкар", либо в "Анжи". Или тренируйся в дубле". А Рудаков, к слову, - это глаза и уши президента клуба Аджоева. Он ему все докладывал.

- Ваша реакция?

- Я не хотел уходить в эти команды по объективным причинам.

- Из-за сложной финансовой ситуации?

- В "Амкаре" в то время работал Денис Маслов. Он знает причину, по которой я туда не пошел. Я сам не хотел бы ее озвучивать.

- А в "Анжи"?

- Тут уже личное. При всей моей любви к "Анжи", не в этот раз. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью – скоро в "СЭ"

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