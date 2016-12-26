Илья Геркус: "В "Спартак" или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро"

Президент "Локомотива" Илья Геркус не подтвердил информацию, что "Спартак" сделал предложение о покупке полузащитника Александра Самедова за 3 миллиона евро. По информации "СЭ", переход состоится, но уже в январе. Пока красно-белые не готовы платить 5 миллионов евро (таков размер отступных в контракте игрока), а руководство железнодорожников не готово эту сумму снижать.

– Не знаю об этом, – подчеркнул Геркус. – Такого предложения я пока не получал. Впрочем, завтра (в понедельник. – Прим. С. Е.) рабочий день, и, возможно, что-то на почте есть.

– Позиция "Локо" не поменялась – Самедов стоит пять миллионов евро?

– Да. Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в "Спартак" или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро. (Сергей ЕГОРОВ)

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