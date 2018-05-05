Илья Геркус: "В чемпионство верили Игорь Денисов и Фарфан. Я не верил"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России сказал, что не верил в чемпионство со старта сезона. Железнодорожники оформили чемпионский титул за тур до конца сезона.

- Два человека верили в чемпионство с самого начала - Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Я не верил даже, - сказал Геркус в эфире канала "Наш футбол". - Они верили. Мы это сделали. Тяжело выигрывать у бывшей команды, но это футбол.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //

Турнирная таблица чемпионата России по футболу