Илья Геркус: "В чемпионство верили Игорь Денисов и Фарфан. Я не верил"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России сказал, что не верил в чемпионство со старта сезона. Железнодорожники оформили чемпионский титул за тур до конца сезона.
- Два человека верили в чемпионство с самого начала - Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Я не верил даже, - сказал Геркус в эфире канала "Наш футбол". - Они верили. Мы это сделали. Тяжело выигрывать у бывшей команды, но это футбол.
Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
Neuturungal
Почему, "даже" г-н Геркус. То, что вы в это не верили - для вас нормально.
19:03
novic
Спартак верил, ЦСКА, Зенит, Краснодар тоже. Пожалуй только Хабаровск с Тосно не верили.
19:02