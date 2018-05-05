18:34 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "В чемпионство верили Игорь Денисов и Фарфан. Я не верил"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России сказал, что не верил в чемпионство со старта сезона. Железнодорожники оформили чемпионский титул за тур до конца сезона.

- Два человека верили в чемпионство с самого начала - Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Я не верил даже, - сказал Геркус в эфире канала "Наш футбол". - Они верили. Мы это сделали. Тяжело выигрывать у бывшей команды, но это футбол.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //
Турнирная таблица чемпионата России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Neuturungal

Почему, "даже" г-н Геркус. То, что вы в это не верили - для вас нормально.

19:03

novic

Спартак верил, ЦСКА, Зенит, Краснодар тоже. Пожалуй только Хабаровск с Тосно не верили.

19:02

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