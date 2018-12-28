Илья Геркус: "Локомотив" вернулся в лидеры российского футбола"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в пятницу сделал через "СЭ" заявление об уходе из клуба. 46-летний функционер заявил, что стратегия, с которой он приходил в московский клуб, сработала.

- Теперь могу с уверенностью сказать, что "Локомотив" вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата, - заявил Геркус. - Сегодня "Локомотив" переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.

Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов, вот наши глобальные цели. (Сергей Егоров)

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