Илья Геркус: "Локомотив" переживает черную полосу"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожники переживают черную полосу. Сегодня красно-зеленые уступили "Краснодару" (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.

- Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырех в добавленное время... Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу. Это надо признать. Будем сильными, - написал Геркус в Инстаграме.

"Локомотив" занимает 7-е место после шести туров РПЛ, имея в активе 8 очков.

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