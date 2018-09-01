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Илья Геркус: "Локомотив" переживает черную полосу"


Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус заявил, что железнодорожники переживают черную полосу. Сегодня красно-зеленые уступили "Краснодару" (1:2) в матче 6-го тура РПЛ. 

Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырех в добавленное время... Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу. Это надо признать. Будем сильными, - написал Геркус в Инстаграме.

 

Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Три гола из четырёх в добавленное время... Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем чёрную полосу. Это надо признать. Будем сильными. #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 1 Сен 2018 в 12:24 PDT

"Локомотив" занимает 7-е место после шести туров РПЛ, имея в активе 8 очков.

Краснодар - Локомотив

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