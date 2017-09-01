Илья Геркус: "Локомотив" хотел взять Жонатаса в бесплатную аренду, но "Ганновер" предложил деньги"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что клуб был готов взять бывшего нападающего "Рубина" Жонатаса в бесплатную аренду, однако "Ганновер" предложил за него 9 миллионов евро. Он также добавил, что скауты из английских клубов посещали матчи железнорожников.

– Мы хотели Жонатаса взять в бесплатную аренду, но "Ганновер" заплатил за него девять миллионов, – приводит ТАСС слова Геркуса. - Так получилось, что немцы предложили деньги, а с этим сложно спорить.

Мы знаем, что были скауты из многих английских клубов на наших играх. Я знаю, что был интерес к Сабе Кверквелии и ряду других игроков. Фарфана смотрели тренеры его сборной. Что касается "Астон Виллы", это чемпионшип – не предел амбиций Джеффа. Тут важно согласие игрока, а команда играет в чемпионшипе.

Напомним, Жонатас выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год. За это время он провел в чемпионате России 31 матч, забив 13 голов. В межсезонье он подписал контракт с "Ганновером" до конца сезона-2019/20.